Diano Marina, controllo delle spiaggie libere, una soluzione proposta dall'ex sindaco Novaro

"In questi giorni ai Sindaci della Riviera Ligure, che hanno sollevato il problema di come far controllare le spiaggie libere di loro competenza, suggerisco di contattare sia l'INPS sia i 'Centri per l'Impiego' al fine di far proporre alle persone residenti nel proprio territorio e che usufruiscono del Reddito di Cittadinanza un'assunzione a tempo determinato per il periodo necessario per il controllo delle spiaggie libere". A proporlo è l'ex vice-Sindaco di Diano Marina Elio Novaro che spiega: "Credo che questa possa ritenersi una strada percorribile che consentirebbe alle amministrazioni comunali di risolvere decorosamente il problema creatosi negli ultimi tempi".