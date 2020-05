Chiusura di Imperia Tv: un nostro lettore "Sono rattristato per la chiusura dell'ultima televisione in provincia"

Un nostro lettore, Agostino Orsino, ci ha scritto dopo aver appreso della chiusura di Imperia Tv:

“Sono rimasto basito e rattristato nel leggere la notizia della chiusura dell’ultima emittente televisiva in provincia, Imperia Tv. Ciò ovviamente mi ha fatto tornare alla mente gli anni passati e trascorsi nelle varie emittenti radio e tv. Come lei sa, molti di noi prestavano la loro opera per puro divertimento, sapendo però di far divertire coloro che erano dall’altra parte. Tramite la vostra rubrica saluto l’editore di Imperia Tv e il volto più noto dell’amico Andrea Pomati. Vorrei chiudere dicendo: beati noi che abbiamo provato quell’emozioni davanti ad un microfono o ad una telecamera. Con tanti bei ricordi nella mente”.