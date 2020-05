Chiusura dell'emittente televisiva Imperia tv, il rammarico di Francesco Castagnino

“Sono davvero dispiaciuto per la chiusura di Imperia tv. Una vera emittente locale. Sempre attenta a dare le informazioni utili ai cittadini della nostra provincia così come a proporrei momenti di sano divertimento. Ricordo che nei tanti anni vissuti quale amministratore provinciale ero di casa nella loro sede. Non potrò mai dimenticare l'innata simpatia del mitico fondatore/editore Francesco Zunino così come la professionalità di Andrea Pomati, di Etta Barbarotto e di tutti i preziosi collaboratori che ho avuto la fortuna di conoscere. Un sincero ringraziamento ed un forte abbraccio a tutti.

Francesco Castagnino”.