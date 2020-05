Coronavirus: anche oggi nessun nuovo caso positivo nel Principato di Monaco

Oggi non si registrano nuovi casi di Covid-19 nel Principato di Monaco. Il totale delle persone colpite dal virus è di 98, i guariti dall'inizio dell'emergenza sono 90. Al momento solo una persona è ricoverata in terapia intensiva. Secondo il principio adottato dalle autorità sanitarie monegasche, solo i pazienti altamente sintomatici con Covid-19 sono ricoverati in ospedale.

Non tutte le persone sottoposte al test e ricoverate sono residenti nel Principato. Le autorità locali consigliano alle persone con pochi sintomi di autoisolarsi a casa mentre vengono seguite dal medico. Ad oggi un solo paziente è curato con monitoraggio domestico.