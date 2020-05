Coronavirus: a Bordighera in netto miglioramento la situazione sanitaria sul territorio

Buone notizie sui numeri sanitari per il covid-19 sul territorio di Bordighera. Infatti alla data odierna, delle 12 persone positive al coronavirus, 7 sono guarite, e delle 23 persone poste in permanenza domiciliare obbligatoria per contatto con soggetti che hanno contratto il virus, una sola rimane ancora in isolamento. Sono i dati ricevuti dall’ASL 1 Imperiese e che il Sindaco Vittorio Ingenito, in ottica di piena trasparenza e nel rispetto della normativa privacy, rende noti.