Dopo mesi di lockdown regalatevi un fine settimana con chi preferite allo Stura River Village

Dopo tante settimane di lockdown è arrivato il momento di riattavare il corpo, rilassare la mente e rigenerare lo spirito: torna la speciale offerta “You & Me – 2020” allo Stura River Village.

Nel meraviglioso scenario della Valle Stura di Demonte press Gaiola, in provincia di Cuneo, lasciatevi tentare da una fuga a due per smaltire la tensione del lockdown e farvi coccolare da un ambiente immerso nella natura. Potrete trascorrere 2 giorni in un romantico chalet in legno, cenare in un tipico ristorante, scegliere fra una passeggiata su e-bike o a cavallo e utilizzare la sauna esclusiva e riservata.

L’offerta "You & Me - Chalet + E-Bike" prevede 2 giorni ed 1 notte comprende il pernottamento in chalet matrimoniale con prima colazione, sauna, cena romantica, noleggio e-bike o passeggiata a cavallo ed è valida dal 25 maggio al 15 giugno al prezzo di 234,00 € a coppia.

La prenotazione è obbligatoria ai numeri: 0171 – 74204 - 338-1011194 o sul sito https://www.sturarivervillage.it/