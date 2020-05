Da Camporosso Marco Damele ci porta alla scoperta dei fiori della cipolla egiziana: eccola nella focaccia

Marco Damele ci porta alla scoperta dei fiori della cipolla egiziana, un'autentica curiosità botanica. Tutti ormai conoscono la cipolla egiziana, molti hanno iniziato a coltivarla ed usarla quotidianamente in cucina per insalate, frittate, pizze, torte, soffritti e piatti più elaborati e complessi dettati dalla fantasia e dall’ispirazione, pochi però ne conoscono le proprietà terapeutiche e di utilità dei fiori che in queste settimane abbondano nei nostri orti e nei nostri giardini.

La cipolla egiziana è un ibrido sterile, non produce semi ma in questo periodo ci regala una splendida fioritura che attira api e farfalle. Avete provato ad assaggiare uno di quei minuscoli fiorellini bianchi? Lasciatevi trasportare dal piacere del gusto, dalla delicatezza e dal sentore piccante e note erbacee che anche uno solo fiore è in grado di regalarci. Ottimi crudi in insalata o cotti per preparare una farinata o per insaporire sughi o verdure grigliate.

L’estate è praticamente arrivata, ed il fiore di cipolla egiziana ci viene incontro. Ricchi di vitamina C, B, PP carotene e sali minerali rappresentano un vero e proprio toccasana per la nostra salute fisica e anche mentale. Provare per credere. Per l'occasione il mastro fornaio Marco Lia del Panificio Fratelli Lia di Camporosso ha voluto ‘festeggiare’ la fioritura della cipolla egiziana con la preparazione di una focaccia speciale.

Olio Extravergine d'Oliva, fiori di cipolla egiziana, olive taggiasche; ingredienti semplici, gustosi e legati al nostro territorio. L' unione tra agricoltura e arte della panificazione ci regala sempre gusti e sapori antichi, un piacere che va al di là della soddisfazione di un semplice appetito che si trasforma in memoria, gusto e cultura.