Sport |

Dubbi e speranze per gli organizzatori di eventi sportivi nella puntata di ieri di '2 ciapetti con Federico'

Serviranno accorgimenti sia per il pre e dopo gara, sia per la modalità delle competizioni con partenze scaglionate oppure prove a cronometro.

Eventi cancellati e rinviati al 2021 (per esempio la mezza maratona Run for the Whales e le due Granfondo di ciclismo Milano-Sanremo e Sanremo-Sanremo), altri spostati in calendario (Corsa al Monte Faudo) ed altri ancora confermati nella speranza di poterli svolgere (Sanremo Marathon, Imperia a tappe, Triathlon del Saccarello, Sanremo Urban Downhil ed una cronometro di ciclismo Sanremo-San Romolo). Per il rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 serviranno però sicuramente alcuni accorgimenti sia per il pre e dopo gara, sia per la modalità delle competizioni con partenze scaglionate oppure prove a cronometro. E' un quadro complesso quello emerso nella puntata di ieri sera di '2 ciapetti con Federico' che ha visto ospiti in videoconferenza il Delegato del Coni di Imperia Alessandro Zunino ed alcuni organizzatori di manifestazioni podistiche e ciclistiche: William Stua, Fabio Carota, Gianfranco Adami e Fabrizio Fusini. Guarda la trasmissione: Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico "2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it

Federico Marchi

Iscriviti alla chat WhatsApp dedicata alla nostra rubrica di approfondimento settimanale.

Ogni martedì alle ore 21.00 sarà online la rubrica “2 ciapetti con Federico” condotta da Federico Marchi. Per rimanere informati sugli ospiti, sulle tematiche trattate e per intervenire con le vostre domande in diretta, potete iscrivervi al nostro servizio gratuito. Come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo CIAPETTI

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SANREMO sempre al numero 0039 348 095 4317.