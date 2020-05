Emergenza Coronavirus: -151 positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore, 7 le persone decedute in Liguria

Calano anche oggi i contagiati nella nostra regione, dove il trend dell’epidemia si conferma in discesa. Nelle ultime 24 ore i positivi sono scesi di 151 unità assestandosi a un totale di 3.467 casi. Sono 7 i deceduti in più rispetto a ieri, che portano il totale a 1.436 vittime dall’inizio dell’emergenza.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore nella nostra provincia, nel savonese, nella ASL 5, all’Ospedale Galliera e al Policlinico San Martino. Nella ASL 3, presso l’Ospedale di Villa Scassi, si registra invece il decesso di un 82enne. Invece, nelle strutture della ASL 5 sono morti due uomini di 63 e 77 anni.

Gli ospedalizzati sono 219 (-23), 14 dei quali in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva, invece, sono 1.151 (meno 15 rispetto a ieri). Il totale del test effettuati ammonta a 98.835 (2.157 in più di ieri).

I positivi divisi per provincia:

Imperia 403 (-12)

Savona 566

Genova 2.392

La Spezia 104

In fase di verifica 2

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 37 (4 in terapia intensiva) -5 rispetto a ieri

Asl 2 - 50 (3 in terapia intensiva) +1

San Martino - 22 (2 in terapia intensiva) -12

Galliera - 37 (nessuno in terapia intensiva) -1

Gaslini - 3 (0) -

Asl 3 - 33 (5 in terapia intensiva) -

Asl 4 - 11 (nessuno in terapia intensiva) -2

Asl 5 - 26 (3 in terapia intensiva) -3

Sono 1.050 i soggetti in isolamento domiciliare (-146). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.198 (+18), mentre i guariti con due test negativi sono 4.684 (+183).

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 - 141 (+41)

Asl 2 - 277

Asl 3 - 428

Asl 4 - 162

Asl 5 - 143