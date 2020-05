Liguria: Flavio Di Muro (Lega) "Con due ordini del giorno, strappato al Governo un blando impegno per creare fondi a sostegno della stampa"

"L'editoria, specie quella locale e online, va sostenuta seriamente e con misure concrete. La Lega, con due ordini del giorno ad hoc, ha strappato al Governo un blando impegno per creare fondi a sostegno della stampa".



Così il deputato della Lega Flavio Di Muro che aggiunge: "Ora occorre una vera boccata d'ossigeno, non una pacca sulle spalle. La Lega continuerà comunque a vigilare sulle promesse dell'esecutivo rispetto al nostro odg: il Decreto Rilancio sarà l'occasione per vedere se PD e M5S sono capaci di passare dalle parole ai fatti accogliendo gli emendamenti che la Lega ha già preparato: servono soldi veri e misure a difesa del diritto d'autore".