Il sindaco di Milano Giuseppe Sala sponsorizza le vacanze in Liguria: “Toti dice di accogliere i milanesi a braccia aperte, altri chiedono patente di immunità” (Video)

Nelle ultime ore il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fortemente sponsorizzato le vacanze in Liguria. Lo ha fatto con un video pubblicato sulla propria pagina Facebook istituzionale nel quale, criticando i presidenti di Regione che hanno annunciato di chiedere la patente di immunità ai vacanzieri lombardi, elogia le parole del governatore ligure Giovanni Toti.

“Alcuni presidenti, come ad esempio Toti, dicono di accogliere a braccia aperte i milanesi - ha dichiarato Sala - altri chiedono una patente di immunità. Quando poi deciderò dove andare per una vacanza me ne ricorderò”.

Il video