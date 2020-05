Taggia: incendio in un appartamento di piazza Spinola, ci sono 5 intossicati di cui uno in gravi condizioni (Foto e Video)

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina intorno alle 10.30 a Taggia, al civico 5 di piazza Spinola, per un incendio che si è sviluppato in un appartamento al secondo piano.

La palazzina si trova proprio di fronte all’ufficio postale tabiese e, sul posto, sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, i Carabinieri della locale stazione, la Polizia Municipale, due automediche del 118 ed un’ambulanza a supporto.

Le cause del rogo sarebbero riconducibili all'incendio di un quadro elettrico. Sono cinque, in totale, gli intossicati di cui uno in gravi condizioni, che è stato intubato. I soccorritori hanno evacuato altri anziani che vivono sopra l'appartamento che ha preso fuoco. Grande preoccupazione per gli abitanti della zona per l’alta colonna di fumo che era visibile da tutta la cittadina.