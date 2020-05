Sanremo: investita e uccisa in piazza Sardi la cagnolina 'Zoe', vittima del traffico incontrollato in una zona pedonale

Torna d'attualità l'ormai annoso problema del traffico di veicoli in piazza Bresca e piazza Sardi. Questo pomeriggio, purtroppo, c'è stata anche la prima vittima. A farne le spese è stata la cagnolina 'Zoe', mascotte della piazza e affezionatissima compagna della famiglia Ventimiglia.

Lo hanno annunciato proprio i titolari de 'La Pignese' con un post su Facebook puntando proprio il dito contro chi, tutti i giorni, si ostina a frequentare la piazza con moto, auto e furgoni.

Si spera che ora qualcuno possa intervenire per far rispettare le regole e gli orari del carico e scarico, anche se servirebbe anche una buona dose di buonsenso per chi transita a velocità elevate in una zona pedonale.