Sanremo, il vigile in mutande? "Non solo timbrava, ma iniziava a lavorare mezz'ora prima del suo turno", rese note le motivazioni sulla sentenza dei furbetti del cartellino"

E' stato considerato il simbolo dei cosiddetti 'Furbetti del cartellino' di Sanremo. Alberto Muraglia, agente di polizia municipale, era stato filmato dalle telecamere della guardia di finanza mentre timbrava il cartellino in mutande. Con sorpresa dell'opinione pubblica, Muraglia era stato assolto, insieme agli altri imputati.



Il giudice Paolo Luppi, ha depositato le 330 pagine di motivazioni della sentenza di assoluzione, dentro le quali è spiegato il perché Muraglia è stato assolto lo scorso 20 gennaio.



“Muraglia, all’epoca dei fatti era un agente di vigilanza della Polizia Locale di Sanremo; era stato assunto nel 1986 e, da molti anni era anche aggregato al 'servizio annonario', addetto a compiti di custodia di una struttura distaccata dalla sede di Palazzo Bellevue”, scrive il giudice.



“Prima di analizzare gli addebiti mossi al Muraglia è importante comprendere bene:



a) in cosa consistessero le sue mansioni;

b) come e dove venisse attestato il suo orario di lavoro;

c) dove si svolgesse in concreto il suo servizio.





Muraglia, dal 1999 svolgeva compiti di custode del mercato annonario, ubicato in Via Martiri della Libertà, nella parte prospicente Piazza Eroi Sanremesi, dove materialmente si collocavano anche i banchi del mercato bisettimanale (del martedì e del sabato). Quale compenso per i compiti di custodia svolti il Muraglia aveva ottenuto di abitare con la propria famiglia in un alloggio di proprietà comunale, sito al piano superiore dei locali in cui ha sede il mercato annonario.



Il suo orario di lavoro era distribuito in sei giorni (dal lunedì al sabato) con orario 6,00 – 12,00



Dato di fondamentale importanza è che gli uffici del servizio annonario (dove era collocato l’apparecchio marcatempo presso il quale erano poste le telecamere da cui sono state ricavate le immagini del Muraglia mentre timbrava) erano situati in ambiente confinante con l’appartamento del predetto imputato.

Muraglia, per timbrare, doveva solo aprire la porta che separava il proprio alloggio dall’ufficio e percorrere una decina di metri.



Nella maggior parte dei casi le timbrature di inizio-servizio venivano effettuate in orari in cui gli uffici annonari erano deserti, (verso le ore 6,00 del mattino).



Va sottolineato che l’inchiesta che ha condotto al presente processo e, a monte, all’applicazione di molte misure cautelari custodiali (anche il Muraglia ne è stato attinto), ha visto sui media detto imputato elevato a simbolo di un assenteismo diffuso, coinvolgente un’ampia fetta del personale dipendente del comune di Sanremo.

All’indomani degli arresti operati sono comparse sui mezzi di informazione nazionale (e non solo) le immagini del Muraglia che timbrava il proprio cartellino marcatempo in mutande e canottiera o, comunque, in abbigliamento succinto.

Se queste immagini hanno contribuito a orientare i giudizi dell’opinione pubblica nella valutazione complessiva dell’operato dei dipendenti pubblici, ovviamente questo giudice le ha prese in considerazione esclusivamente al fine di desumerne elementi utili a sondarne la rilevanza ai fini della dimostrazione delle accuse mosse al menzionato imputato.



Il PM ha sostenuto che la timbratura in abiti succinti operata dal Muraglia non sarebbe irrilevante ai fini probatori.



Nella sua memoria il rappresentante della Pubblica Accusa ha svolto le considerazioni che si riporteranno appresso.



Pur non avendole condivise all’esito del processo (ritenendo più convincenti i fatti indicati e le argomentazioni addotte dalla difesa) va sin da ora dato atto al PM di avere con intelligenza e meticolosità cercato di sopperire alla mancanza di prove storiche (dirette) a carico del Muraglia, attraverso la valorizzazione dei labili elementi indiziari dei quali disponeva (tra i quali, ad avviso di chi scrive, deve annoverarsi anche la timbratura in abiti succinti).



Per ben comprendere la situazione che ha visto accusa e difesa fronteggiarsi sul punto occorre evidenziare che, pacificamente, il Muraglia (che, di regola, doveva prendere servizio e timbrare il badge alle ore 6,00) apriva il mercato annonario una ventina di minuti prima, al fine di consentire agli operatori (con i quali aveva raggiunto un accordo in tal senso) di entrare, approntare i banchi e sistemare sugli stessi la merce.

Va sottolineato che, pertanto, tali attività di sua competenza venivano svolte dal Muraglia prima delle ore 6,00 (mentre solo a partire da quell’ora - di formale inizio del servizio - egli maturava il diritto alla retribuzione).

In base a quanto dichiarato in sede di interrogatorio dal Muraglia egli, prima di prendere servizio all’orario indicato (5,30 - 5,35), usciva di casa (normalmente senza divisa, magari indossando una felpa o una tuta o altro) per verificare che non vi fossero veicoli parcheggiati in zona mercato e per avere il tempo, in caso di veicoli da far spostare, di chiamare la ditta incaricata della relativa rimozione.



Che il Muraglia, di regola, fosse presente sul mercato a partire dalle 5,30 - 5,35 è comprovato da informazioni testimoniali rese da varie persone in sede di indagini difensive:



- Vecchiola Ezio, con dichiarazioni prodotte sub 101 con la memoria ex art. 121 CPP del 6/12/2017: ha riferito : “i miei fornitori arrivano ad orari differenziati. Due di essi (Benetti e tale Salvatore di Ceriana, di cui in questo momento non ricordo il cognome) mi consegnano la merce alle ore 5,30/5,35. Per questo, io a quell'ora devo essere presente sul mercato. Di solito, già alle 5,15 sono di fronte al mercato al Bar La Scaletta a bere il caffè; attendo l'apertura del mercato che avviene dalle 5,30 alle 5,35; in quel periodo mi arriva il prodotto dei primi fornitori (gli altri arrivano dopo in orario compreso fra le ore 6,00 e le ore 7,30). Dopo l'arrivo dei primi due fornitori, ossia alle ore 5,40 io apro già il mio banco, iniziando a preparare la vetrina e a sistemare gli ordini ... ho già detto che il mercato viene aperto alle ore 5,30.

A tale incombente provvedeva fino al suo licenziamento sempre Alberto Muraglia, che abitava lì e che scendeva per svolgere tale incombente intorno alle ore 5,30 – 5,35.

Lui aveva un mazzo di chiavi, scendeva all'interno del mercato (perché la sua abitazione era comunicante con l'interno del mercato annonario tramite un corridoio) e poi apriva il lucchetto del cancello dell'ingresso vicino al mio negozio. Poi procedeva ad aprire le altre serrande (che sono sei, sette o otto, in questo momento non lo ricordo con precisione). Dopo che egli aveva aperto, potevano entrare all'interno del mercato i motocarri che scaricavano le merci”;



- Alberto Siccardi, con analoghe dichiarazioni, prodotte in atti, ha riferito che: “Dell'apertura si occupava il vigile Muraglia Alberto. Lo vedevo sempre con le chiavi aprire le saracinesche elettriche del fabbricato del mercato annonario. Lui apriva un po' dopo il mio arrivo.

Di solito, per quello che mi ricordo, l'apertura interveniva intorno alle ore 5,30. Infatti, a partire da quel momento arrivano sul mercato i furgoni dei venditori dei singoli banchi di alimentari del mercato annonario. Si tratta di furgoni Ape Piaggio a tre ruote di proprietà dei singoli commercianti”;



- Ettore Cannizzaro, con analoghe dichiarazioni ha evidenziato “premetto che Muraglia arrivava sul mercato un'ora circa dopo di me (5,30/5,40). Io lo vedevo scendere con la vespa di servizio; girava a quell'ora per verificare che non ci fossero macchine in sosta vietata che impedissero il montaggio dei banchi. Rammento che in alcuni casi gli ho “fischiato” per richiamare la sua attenzione su qualche mezzo in sosta vietata in prossimità della banca (che è collocata in corrispondenza di una rientranza, sicché era capitato che per il buio non lo avesse visto)”.



Secondo la difesa, dunque, il Muraglia, effettuata un’uscita prima di prendere servizio ufficialmente e formalmente, rientrava in casa e, dopo aver annotato le targhe dei veicoli da rimuovere (per i quali redigeva anche verbale di contravvenzione), chiamava la ditta incaricata della rimozione, indossava la divisa e poi provvedeva ad effettuare la timbratura alle ore 6,00 prima di uscire definitivamente.



Nonostante tali testimonianze il PM ha insistito nel contestare la tesi difensiva che sostiene l’irrilevanza probatoria della circostanza per cui l’imputato avesse provveduto in numerose occasioni a timbrare il proprio cartellino mentre si trovava in abiti succinti.



La tesi del PM è che il Muraglia timbrasse in mutande o si facesse timbrare il proprio cartellino dalla moglie o dalla figlia senza poi prendere effettivo servizio nel momento corrispondente (quando la timbratura riguardava l’inizio del turno) o avendo già in precedenza abbandonato il servizio (quando la timbratura concerneva la fine del servizio).



Ad avviso del PM 'la ricostruzione operata dalla difesa sarebbe fantasiosa e contraria ai più elementari criteri logici, oltre che fondata su dati non corrispondenti al vero'.



Per sostenere la propria tesi il PM analizza i movimenti che il Muraglia avrebbe dovuto compiere se rispondesse a verità quanto da lui (e dal suo difensore) affermato:

'...Allorchè infatti si afferma che l’ufficio di Muraglia dista una decina di metri dalla macchina timbratrice, si tace che per raggiungere la vidimatrice l’imputato, che in quel momento si trova nel suo appartamento, deve uscirne, entrare nel proprio ufficio tramite una porta (certamente chiusa, posto che da essa si accede ad uno spazio pubblico, sia pure assegnato a Muraglia), quindi attraversare un corridoio ove si trovano gli uffici di altri dipendenti, aprire una porta a vetri chiusa a chiave poiché da essa si accede al luogo in cui si trova la timbratrice e da cui parte una scala che porta alla strada pubblica da un lato ed all’ufficio anagrafe dall’altro' .



Sarebbe del tutto illogico, secondo il PM, che Muraglia, dopo avere indossato gli abiti borghesi per recarsi a controllare il plateatico, avere fatto rientro all’abitazione ed essersi svestito, sempre nel momento in cui è in mutande - mai prima né dopo - si ricordi di dover timbrare e si rechi alla macchina vidimatrice effettuando un percorso che richiede l’apertura di tre porte oltre all’attraversamento di spazi pubblici, quando ben potrebbe, pochi minuti dopo ed avendo indossato la divisa, timbrare ed iniziare regolarmente il servizio.



Ora, prima di esaminare i singoli episodi oggetto di contestazione, questo Giudice ritiene che non sia ravvisabile alcuna particolare e rilevante illogicità nelle condotte del Muraglia come ricostruite dalla difesa.



Il Muraglia, come si è detto, iniziava a lavorare (senza essere per questo retribuito!) 25 - 30 minuti prima dell’effettiva presa di servizio attestata con la timbratura.



Effettuava, appena alzato, un giro in scooter delle aree interessate dal mercato per poter chiedere l’intervento della ditta incaricata della rimozione dei veicoli che occupavano l’area mercatale.



Attesa l’urgenza di un tale sopralluogo è assolutamente verosimile che il Muraglia, appena alzatosi, compisse tale attività prima di avere indossato la divisa (magari indossando qualcosa sopra il pigiama, in tuta, o comunque in abiti borghesi).



Presa nota dei veicoli da rimuovere, chiamata la ditta che doveva effettuare la rimozione, egli timbrava il cartellino, talvolta prima di essersi completamente rivestito o vestito (se era uscito indossando qualcosa sopra il pigiama).



Il Muraglia, a riprova della sua presenza al lavoro ben prima della timbratura, ha prodotto i verbali delle contravvenzioni elevate a veicoli da rimuovere.



In alcuni casi questi verbali riguardano più veicoli contravvenzionati in uno stesso orario, antecedente le ore 6,00 ora di formale presa del servizio.

Poiché l’accertamento (visivo) della presenza dei veicoli in sosta vietata e da rimuovere avveniva quasi contestualmente (o a distanza di pochissimi minuti) il Muraglia, così come altri suoi colleghi (quando erano questi ultimi ad elevare le contravvenzioni), indicava nei verbali un orario unico e sovrapponibile (es.: hh 5,45).



Il PM, sulla sola base di tale sovrapposizione di orari ha contestato la falsità di detti verbali e ha altresì, aperto, accanto al presente, un procedimento penale (RGNR n.1656/16 - RGGIP n.1484/17) nei confronti del Muraglia e del titolare di fatto dell’azienda che operava le rimozioni (Manolio Filippo) per il reato di cui all’art. 356 cp. (Frode in Pubbliche forniture).



Questo procedimento avrebbe dovuto, nell’ottica accusatoria, dimostrare che:

i verbali di contravvenzione che apparivano essere stati redatti in orario antecedente alle ore 6,00 erano falsi;

gli stessi erano stati compilati con tale orario falso per favorire la ditta incaricata della rimozione, che avrebbe avuto diritto ad una maggiorazione (30%) del compenso da richiedere all’utenza nel caso di rimozioni effettuate in orario notturno (che terminava alle ore 6,00);

tale falsificazione veniva operata per favorire la ditta del Manolio per ricompensarla del fatto che tra il 2012 e il 2013 il figlio del Muraglia era stato assunto per un periodo presso la ditta medesima.



Purtroppo per la Pubblica Accusa lo stesso procedimento che vedeva Muraglia e Manolio imputati in concorso (ex artt.110 e 117 cp) del reato di cui all’art.356 cp si è concluso con un’assoluzione dei due imputati per insussistenza del fatto (altro procedimento contro il Muraglia, in relazione alla stessa vicenda, per i reati di cui agli artt..319 e 321 cp.è stato oggetto di istanza di archiviazione).



Ci si sofferma qualche momento sulle ragioni di tale assoluzione che appaiono non prive di rilievo e di conseguenze nel procedimento che qui si tratta.

Infatti nel menzionato procedimento (1656/16 RGNN. - 1484/17 GIP) è emerso che:



- nessun automobilista multato (in orario antecedente le ore 6,00) ha mai contestato i verbali di contravvenzione elevatigli (da un vigile che non aveva ancora preso effettivo servizio);



- il movente che avrebbe dovuto spingere il Muraglia, in concorso con il Manolio, a falsificare l’orario dell’accertamento e della conseguente rimozione si è dimostrato insussistente.

Infatti la ditta incaricata della rimozione praticava all’utenza tariffe assolutamente svincolate dall’orario in cui avveniva il forzato prelevamento dei veicoli.

Ciò ha indotto la Pubblica accusa a ritenere che non vi fosse prova della falsificazione contestata al Muraglia con riguardo agli orari indicati nei verbali di contravvenzione e a chiederne (e ad ottenerne) l’assoluzione.

Non è chi non veda come il riconoscimento in quel procedimento (anche da parte del PM che ha chiesto l’assoluzione di cui si è detto) dell’autenticità dei verbali redatti dal Muraglia, anche prima delle ore 6,00, nell’arco di tutto il periodo che va dall’8 maggio 2013 al 28 marzo 2015, costituisca il più importante riscontro alla tesi difensiva che vuole il Muraglia al lavoro anche in orario antecedente la presa effettiva del servizio.