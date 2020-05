Imperia, processo "Breakfast": per il Tribunale esiste un parallelismo "tra la latitanza di Matacena e quella di Dell'Utri"

Non è un caso che l'ex senatore Marcello Dell'Utri abbia scelto il Libano per trascorrere la sua latitanza, fino a quando dopo poco non venne arrestato in un'operazione condotta sia dall'Interpool che dalla Dia italiana nell'aprile del 2014, e non è un caso che l'ex parlamentare di Forza Italia, Amedeo Matacena, dovesse essere trasferito nel paese dei cedri.

A questa conclusione è giunto il Tribunale di Reggio Calabria, presieduto da Natina Pratticò con a latere Stefania Rachele e Mariarosa Barbieri, che all'esito del processo "Breakfast" ha comminato due anni di carcere, pena sospesa, all'ex ministro e attuale sindaco di Imperia Claudio Scajola, e un anno di carcere, pena sospesa, a Chiara Rizzo ex moglie di Matacena che attualmente è ancora latitante negli Emirati Arabi dopo aver rimediato tre anni di detenzione per concorso esterno in associazione mafiosa. Rizzo e Scajola sono stati riconosciuti responsabili del reato di procurata inosservanza della pena, reato per cui sono stati assolti sia Martino Politi che Mariagrazia Fiordelisi, rispettivamente collaboratore e segretaria dei coniugi Matacena-Rizzo.

I giudici dello Stretto convengono sul fatto- come sostenuto dall'accusa- che esista un "parallelismo" tra la latitanza di Matacena e quella di Marcello Dell'Utri. L'ex senatore verrà proprio arrestato a Beirut nell’aprile del 2014 dopo essere stato condannato in Appello per concorso esterno in associazione mafiosa. "Certamente ritiene il Tribunale- è riportato nelle oltre mille e 500 pagine della sentenza- che la scelta di Dell'Utri del Libano quale Paese in cui spostarsi per sottrarsi all'ordine di carcerazione non sia stata una coincidenza già inspiegabile sotto il profilo statistico, atteso che Matacena e Dell'Utri, erano entrambi soggetti vicini a Speziali, ed hanno eletto proprio il Libano come luogo in cui trascorrere la latitanza nello stesso periodo di tempo, entrambi appartenenti alla stessa coalizione politica nella cui fila Speziali anelava di essere candidato al Parlamento ed entrambi latitanti per lo stesso tipo di reato". Ma non è questa la regione per cui il Collegio ravvisa questo parallelismo quanto piuttosto "per l'avvenuta immediata individuazione da parte di molteplici soggetti di Speziali quale personaggio che avesse gestito anche lo spostamento di Dell'Utri". Nella sentenza infatti, viene valorizzato come la moglie di Speziali, nipote del presidente libanese Gemayel rinfaccia al marito "di aver portato tutti i latitanti in Libano", ma anche che lo stesso Scajola gli chiede "informazioni di prima mano" proprio su questa vicenda, così come anche dei giornalisti.

"Sulla scorta delle emergenze processuali, riportano i giudici in sentenza, può ritenersi che lo spostamento di Matacena da Dubai a Beirut sia stato organizzato da Scajola e Speziali in un contesto tutt'altro che estemporaneo e casuale, che ha fornito allo Scajola sicura garanzia di concretezza del piano, in quanto progettato con l'apporto di soggetti di elevato rango istituzionale, che avevano sicura possibilità di attuarlo, nella stessa cornice temporale,in cui organizzavano un'altra latitanza, vale a dire quella di Marcello Dell'Utri, che verrà arrestato proprio a Beirut”. Ci sono proprio degli episodi specifici che inducono il Tribunale a ritenere che ci sia stato uno schema ben preciso. Uno schema ben preciso messo in piedi grazie all'apporto, stando alle conclusioni del Collegio, anche di Vincenzo Speziali che per queste accuse ha patteggiato un anno di carcere.

"La circostanza che Dell'Utri decida- sottolineano i giudici- di trascorrere la latitanza proprio a Beirut, dopo aver partecipato a cene con Gemayel e Speziali, i quali sono a pieno titolo coinvolti nel tentativo di spostamento di Matacena e, segnatamente il fatto che proprio dopo la cena del 14 ottobre 2013, si registra il primo contatto tra la Rizzo e Scajola in cui questi propone alla donna quale città di destinazione del latitante, Beirut, consegna più di un sospetto che i due progetti possano essere stati gestiti parallelamente". A queste cene Scajola non parteciperà, ma per i giudici, indipendentemente dall'invito mancato comunque avrà contatti "con Sergio Billè (ex presidente della Confcommercio nazionale ndr), Speziali e Gemayel, oltre evidentemente a conoscere Dell'Utri per il passato insieme nello stesso partito politico". Per il Tribunale non ci sono dubbi: il ruolo di Speziali e di Gemayel "nella procurata inosservanza di pena a Dell'Utri, siccome incidentalmente emerso nel presente processo, consente altresì di dare una conferma ex post della concretezza del piano ordito per lo spostamento di Matecena". In buona sostanza poichè i due si sarebbero adoperati per fornire assistenza all'ex senatore sarebbero stati oltremodo in grado di fornirla anche a Matacena e quindi Scajola li avrebbe attivati anche in questo progetto, un progetto sia per la Dda dello Stretto che per il Tribunale, illecito.

Scajola dirà sempre, dal momento del suo arresto fino al giorno in cui è stata pronunciata la sentenza a suo carico, di essersi limitato ad aiutare un'amica, ossia Chiara Rizzo, per una richiesta assolutamente legittima ossia la richiesta di asilo politico. Una versione che non ha convinto nè l'accusa nè il Collegio. Così come non hanno convinto i giudici le deduzioni difensivi che sottolineavano come Speziali sia stato "un millantatore" e che quindi avrebbe confezionato una vera e propria truffa all'ex ministro. "È Speziali a mettere in contatto l'ex presidente del Libano Gemayel con l'ex ministro Scajola e con l'ex premier Berlusconi, ed è sempre Speziali che mette in contatto Gemayel con il presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano, è Speziali che mette in contatto il faccendiere Ricucci con il potente banchiere Sursock, è Speziali che invita Dell'Utri alle cene a casa di Pizza e lo mette in contatto con Gemayel ed è sempre Speziali che è avvistato a Dubai all'interno dell'ambasciata". Speziali Junior quindi non sarebbe un millantatore, ma anzi avrebbe avuto una oggettiva capacita di penetrazione nei contesti più disparati, come descritto dal Collegio, ossia il mondo dell'alta finanza, le ambasciate italiane di Paesi stranieri, gli esponenti apicali di ambienti politici libanesi e italiani.