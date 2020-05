Sanremo: ‘movida’ anarchica e assembramenti in piazza Bresca, la possibile soluzione è il divieto di consumare in piedi. Si attende l'ordinanza del Prefetto (Foto e Video)

Dopo le vibranti polemiche dei giorni scorsi successive alla pubblicazione sul nostro giornale delle foto della ‘movida’ incontrollata del weekend, questa mattina in Comune a Sanremo si è svolto l’incontro tra amministrazione, Prefettura e gestori dei locali. L’obiettivo comune è quello di trovare una soluzione che da un lato permetta agli esercenti di lavorare e dall’altro garantisca il rispetto delle norme anti contagio, con particolare riferimento a quel distanziamento sociale che per alcuni sembra essere grande sconosciuto.

Al vertice hanno preso parte, oltre al sindaco Alberto Biancheri, al comandante della Polizia Municipale Claudio Frattarola e al dirigente del commissariato di Polizia Giovanni Santoro, tutti i titolari dei locali della zona di piazza Bresca e piazza Sardi. Presente anche Roberto Berio, presidente dell’associazione di impresa ‘Sanremo On’.

Quale la soluzione contro l’anarchia della ‘movida’? Pare sia stata accantonata l’idea degli ingressi contingentati in piazza, mentre si va verso l’adozione della norma che prevede solo posti a sedere.



Al termine della riunione queste le dichiarazioni di Andrea Di Baldassare, in rappresentanza dei locali che hanno preso parte al vertice

La lunga mattinata di lavoro per trovare una soluzione è poi proseguita con la riunione in Prefettura. Si attende in giornata l'esito del secondo vertice e, al termine, è possibile la pubblicazione di un'ordinanza provinciale per regolare la 'movida' su tutto il territorio imperiese.