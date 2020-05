Sanremo: assembramenti all’ora dell’aperitivo, in arrivo l’ordinanza con divieto di consumazioni in piedi e locali dotati di steward (Video)

Dopo la riunione di questa mattina in Comune a Sanremo i sindaci si sono ritrovati davanti al Prefetto di Imperia, Alberto Intini, per prendere una decisione comune e risolvere il problema degli assembramenti nelle zone della ‘movida’. Massima attenzione, in particolare, a piazza Bresca e piazza Sardi, le zone più ‘calde’ di Sanremo.

Nelle prossime ore la prefettura pubblicherà l’ordinanza che prevede da un lato il divieto di consumazioni in piedi e dall’altro che i locali si dotino di steward per il controllo degli afflussi. Dal Prefetto anche un’indicazione precisa: i locali collaborino tra loro per la ridistribuzione dei clienti che non potranno entrare per via del raggiunto limite di capienza.

Le dichiarazioni del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri

“Per Sanremo abbiamo concordato con il sindaco Biancheri di emettere l'ordinanza a partire dal prossimo fine settimana per piazza Bresca e altre vie - ha dichiarato al termine della riunione il Prefetto Alberto Intini - solo per piazza Bresca sarà valida la sperimentazione degli steward che dovranno disciplinare l'accesso ed evitare gli assembramenti”.

Le dichiarazioni del questore di Imperia Pietro Milone

A seguito della decisione che sarà adottata per Sanremo, pare che anche altri Comuni siano in procinto di adottare misure simili per limitare al minimo il rischio di assembramenti. Massima attenzione anche all'argomento spiagge.



La nota stampa del Comune di Sanremo

Questa mattina il sindaco Alberto Biancheri ha preso parte a due riunioni per far fronte al problema verificatosi nello scorso fine settimana in alcune zone di Sanremo riguardante gli assembramenti in prossimità di esercizi commerciali.

Nel corso della prima riunione, tenutasi in Comune alla presenza del dirigente del Commissariato di Polizia dott. Giovanni Santoro e del Comandante della Polizia locale Claudio Frattarola, il sindaco ha ricevuto gli esercenti di piazza Bresca (in particolar modo i gestori dei bar). Obiettivo della riunione, trovare delle linee guida e delle soluzioni condivise per risolvere i problemi evidenziatisi lo scorso fine settimana, salvaguardando al contempo il lavoro di molti commercianti in un periodo così complesso.

Al fine di prevenire gli assembramenti verificatisi, durante la riunione si è valutata l'ipotesi di solo servizio al tavolo per quanto riguarda gli spazi esterni dei locali, da regolare tramite ordinanza sindacale ed è anche emersa la disponibilità dei commercianti ad organizzare un servizio di steward a controllo della piazza.

Un compromesso ritenuto più accettabile dagli stessi commercianti, anche alla luce della possibilità di allargare i propri dehors grazie al progetto “Spazio Aperto”, e sicuramente meno impattante di una chiusura totale della piazza dopo una certa ora, soluzione sperimentata in altri Comuni ma ritenuta troppo dannosa per i commercianti dal sindaco Biancheri.

Al termine della riunione, il sindaco si è poi recato in Prefettura per un vertice con i componenti del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine pubblico, con il sig. Prefetto ed altri sindaci del territorio, per portare le proposte vagliate e approfondirle con le autorità preposte.

Al termine dell'incontro, il sindaco ha confermato che verrà emessa domani un'ordinanza sindacale che prevede il divieto di vendita di bevande da asporto dalle ore 19 alle 03 del mattino.

La consumazione nei locali negli spazi esterni potrà continuare ad avvenire al tavolo, secondo le normative vigenti. L'ordinanza sarà valida non solo per piazza Bresca ma anche per altre zone molto frequentate in orario serale.

Nelle zone individuate vigerà il divieto di consumazione di bevande su aree pubbliche individuate, ove sarà possibile consumare negli spazi gestiti dai locali.

Oltre all'attività di Forze dell'Ordine e Polizia locale, in piazza Bresca sarà previsto anche l'utilizzo di steward a controllare la piazza.

Al termine dell'incontro il sindaco Alberto Biancheri ha dichiarato: “Le soluzioni andranno poi riscontrate e monitorate sul campo ma ritengo che si sia raggiunto un buon compromesso tra sicurezza, rispetto delle norme previste del Dpcm e salvaguardia del lavoro dei commercianti. Altre soluzioni, che tutti volevamo evitare, io per primo, sarebbero state sicuramente più impattanti. Ringrazio tutti per la collaborazione e l'unità d'intenti per risolvere una problematica complessa: il Prefetto, la Questura, la nostra Polizia municipale e tutti gli esercenti di piazza Bresca, che si sono fatti essi stessi promotori di alcune idee recepite al Tavolo della Sicurezza”.