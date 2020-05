La Consulta Provinciale degli Studenti si riunisce per fare il punto su didattica a distanza ed esame di maturità

Domani, giovedì 28 maggio, alle 18, si riunirà la consulta provinciale degli studenti. L’incontro, virtuale, attraverso la piattaforma Meet, servirà a fare il punto su questi mesi di didattica a distanza.



La consulta si era già mossa nelle scorse settimane avviando una indagine tra gli studenti per conoscere la risposta delle scuole della riviera dei fiori, durante lo stop per l’emergenza Coronavirus. “Questa assemblea è stata organizzata dagli studenti per gli studenti - ci spiega Yannick Renzetti il presidente della consulta - Saranno i singoli rappresentanti d’istituto a informare il corpo studentesco, fornendo agli interessati il link necessario per partecipare all’incontro”.



“Vogliamo parlare con gli studenti per conoscere le loro impressioni su come sia stata utilizzata la didattica a distanza nelle scuole della provincia di Imperia. - aggiunge Renzetti - Ci interessa capire se siano state rispettate le condizioni per il diritto allo studio”



“Inoltre, vogliamo iniziare a ragionare su quale sarà il futuro della didattica a distanza. Infatti, oggi, tutto lascia intendere questo sistema verrà usato ancora per diverso tempo. - conclude il presidente della consulta - Inoltre questo incontro ci permetterà di confrontarci anche sull’imminente esame di maturità. Ormai manca davvero poco”.