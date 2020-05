Imperia: scattato il sondaggio sul mercato di Porto Maurizio, previste nuove polemiche dagli ambulanti

Dopo le polemiche sullo spostamento del mercato di Oneglia, questa mattina è stato lanciato il nuovo sondaggio ma con le stesse modalità, per quello di Porto Maurizio.

Visti i malumori degli ambulanti, che ci sono stati per Oneglia, si ripeteranno quasi certamente anche per Porto. I mercatali, infatti, hanno più volte sottolineato l’importanza di essere tenuti in considerazione per le decisioni su eventuali spostamenti e per la sistemazione dei banchi. Proprio ieri si è svolto un incontro, tra l’altro durato pochi minuti, al termine del quale gli ambulanti hanno espresso le loro perplessità e la rabbia per come è stata gestita la situazione.

Nella telefonata viene chiesto quale, a Porto Maurizio, sia l’opzione migliore per consentire una apertura in sicurezza. Il tasto uno per i banchi in via XX Settembre, parte alta di via Cascione e prosecuzione su via Martiri della Libertà. Oppure il tasto due per la dislocazione verso via XX Settembre che via Cascione (sia parte alta che bassa).