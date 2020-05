Grande successo per ‘Luci della finanza’ il nuovo videogioco del giornalista imperiese Marco Vallarino ambientato nel rutilante mondo del trading

Il rutilante mondo del trading, dove ogni settimana si creano e distruggono patrimoni immensi, ha ispirato il nuovo videogioco di Marco Vallarino. "Luci della finanza"è il titolo della vivace storia interattiva che l’autore imperiese ha dedicato alla compravendita di azioni, peraltro orientata al raggiungimento di un nobile scopo.



«Il protagonista della vicenda» spiega l’autore imperiese «è Lance Lloyd, trader di successo che deve salvare un orfanotrofio dalla bancarotta. Siccome non è uno dei Blues Brothers, anziché organizzare un concerto, per evitare che i bambini finiscano per una strada dovrà utilizzare le sue conoscenze nel mondo della Borsa per comporre un portafoglio di titoli azionari in grado di trasformare i risparmi delle suore nel mucchio di soldi che occorre per pagare i debiti della struttura.»



Il giocatore, attraverso semplici comandi testuali, dovrà quindi guidare Lance Lloyd in giro per il quartiere finanziario. Nei dintorni del palazzo della Borsa, tra banche e compagnie finanziarie, alberghi e teatri, bar, ristoranti e club privé, bisognerà scovare le notizie più interessanti, senza dimenticare tv e

giornali. Altrettanto importante sarà incontrare gli analisti più preparati e meglio informati, per farsi spifferare le loro “dritte sicure”. Convincerli a condividere informazioni così preziose non sarà facile, così come riuscire a comprare ogni azione prima che il suo prezzo inizi a salire. Ma il destino dell’orfanotrofrio è nelle mani di Lance Lloyd!



Vallarino, giornalista e scrittore, oltre ad avere pubblicato vari libri, propone da anni videogiochi testuali per avvicinare i più giovani alla lettura. Sono opere gratuite di gamification e storytelling, chiamate anche avventure testuali, che permettono di vivere da protagonista la storia che si legge, modificandone lo svolgimento in base alle proprie azioni, scritte in punta di tastiera. Come ogni suo gioco, Luci della finanza può essere scaricato gratuitamente dal sito www.marcovallarino.it in un formato multipiattaforma che copre una vasta gamma di sistemi operativi: Windows, Linux, MacOS, iOS, Android e anche BSD e AmigaOS. L’autore è inoltre a disposizione degli utenti sulla sua pagina Facebook @marcovallarinoit per aiutarli a progredire nella storia.

Dal 1999 a oggi, i videogiochi di Vallarino, circa una decina, hanno superato i 200 mila download. Sono stati presentati presso scuole, università, fiere informatiche e utilizzati per scopi didattici e sociali, oltre che ricreativi.

Il gioco, gratuito e multipiattaforma, si può scaricare da qui https://www.marcovallarino.it/avventura-testuale-luci/