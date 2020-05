Imperia: il nostro lettore Emanuele esprime soddisfazione per le misure di sanificazione adottate all'emporio Olio Carli

Il nostro lettore Emanuele Esposito ci scrive per segnalare i presidi sanitari all'emporio della Olio Carli.

Volevo segnalarvi che in data odierna sono stato a fare compre all'emporio dell'olio Carli non ho potuto fare a meno di notare che sui tappeti mobili della Schindler sono stati montati dei dispositivi di sanificazione dei corrimani a raggi UV.

Credo che questa sia una bella iniziativa per noi clienti ma sopratutto è bello vedere un'azienda che, nonostante le difficoltà, mette in atto quanto possibile per dare sicurezza ai propri clienti e immagino anche dipendenti.

Giro molto tutto il ponente ligure ed è il primo che vedo.

Scusate se vi ho disturbato ma questa cosa mi ha colpito e volevo segnalarla.