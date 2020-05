Bordighera: approvata la riqualificazione di pavimentazioni e sottoservizi nel centro storico di Borghetto San Nicolò

La Giunta del sindaco Vittorio Ingenito ha approvato qualche giorno fa un intervento importante per il futuro della frazione di Borghetto San Nicolò.

L’amministrazione bordigotta ha votato favorevolmente l’approvazione del progetto definitivo per la riqualificazione delle pavimentazioni e dei sottoservizi nel centro storico del paese. Il lavoro di riqualificazione avrà un importo di 193 mila euro e servirà per dare un nuovo volto ai vicoli e le piazze di uno dei centri più apprezzati nel Ponente ligure.

Al momento ancora non si sa quando il flusso turistico potrà riprendere come un tempo, ma il Comune di Bordighera vuole farsi trovare pronto con un lavoro rivoluzionario per Borghetto San Nicolò e per il suo apprezzatissimo centro storico.