Bordighera: nel mese di giugno al via importante iniziativa alla parrocchia Madonna dei Fiori

E' un'importante iniziativa quella che prenderà il via a partire dal mese di giugno nella parrocchia "Madonna dei Fiori" di Bordighera. I primi sei giorni di ogni mese saranno infatti dedicati all'Adorazione del Santissimo attraverso un vero e proprio percorso spirituale. La Parrocchia, entrata da poco tempo sotto la guida di Don Salvatore Albano, aprirà le sue porte ai fedeli che vorranno riunirsi e partecipare alla S. Messa di Adorazione cui seguirà, a seconda del programma settimanale, l'esposizione del Santissimo Sacramento. A disposizione di tutti coloro che vorranno, sarà anche presente un sacerdote per la confessione. La scorsa settimana presso la Parrocchia era anche giunta la visita del Vescovo, in occasione della recitazione del rosario mariano.



Il programma completo per quanto riguarda il mese di giugno QUI.