Fotocamere digitali datate: è conveniente acquistarle?

Da quando la tecnologia digitale è stata applicata al settore fotografico, la categoria delle fotocamere entry level è diventata quella soggetta all'evoluzione più rapida; spesso e volentieri, infatti, le reflex che appartengono a questo specifico comparto vengono utilizzate come banchi di prova per testare nuove tecnologie, come gli stabilizzatori di immagine, i motori degli obiettivi e le funzionalità dei sistemi di messa a fuoco più recenti.

Ogni apparecchio entry level introdotto sul mercato quindi, indipendentemente dalla ditta produttrice, di solito viene “superato” da un nuovo modello nel giro di pochi anni e, come accade spesso con i dispositivi elettronici destinati alla fascia di utenza composta dai principianti, tende a essere “dimenticata” in fretta, nonostante le sue funzionalità permangano intatte.

Negli ultimi anni però, complice la raffinata evoluzione dei sistemi digitali, il costo delle fotocamere reflex ha subito un'impennata rispetto agli standard del passato. L'aumento dei prezzi, quindi, ha portato a una rivalutazione delle entry level più “datate”, che sono in piena rivalutazione, soprattutto da parte di coloro che non possono permettersi di spendere cifre oltre una certa portata.





Dieci anni ben portati

La Nikon D3100 rappresenta un classico esempio di quanto detto in precedenza. Questa entry level, infatti, è stata lanciata sul mercato nel 2010 ed è stata la prima reflex amatoriale Nikon a offrire la funzionalità di registrazione video, peraltro in risoluzione Full HD.

Nonostante abbia ormai compiuto dieci anni, la D3100 offre delle prestazioni che sono ancora di tutto rispetto. Le sue caratteristiche primarie, infatti, consistono nel sensore CMOS da 14,2 megapixel e nel processore di elaborazione Expeed 2; a questo si aggiungono il sistema di pulizia del sensore a vibrazione, che è diventato lo standard comune su tutti i modelli successivi di fotocamere reflex e mirrorless, sia di categoria amatoriale sia professionale, e lo schermo LCD TFT da 3 pollici completo di funzionalità Live View.

L'innesto per gli obiettivi è lo standard Nikon F-Mount, quindi la D3100 mantiene la compatibilità completa con tutte le ottiche DX prodotte da Nikon, inclusi gli obiettivi più recenti che sono dotati di stabilizzatore e motore a ultrasuoni, e ovviamente con gli obiettivi compatibili prodotti da terze parti.





Prestazioni ancora all'altezza

La D3100 risulta ancora attuale anche per quanto riguarda le sue funzionalità; a parte la registrazione di filmati in formato Full HD, infatti, sono disponibili anche l'autofocus in tempo reale durante le riprese video e il ritocco fotografico delle immagini direttamente sulla fotocamera.

Tra i sistemi avanzati introdotti con la Nikon D3100, inoltre, si possono annoverare il 3D Color Matrix II e il D-Lighting Active ; entrambi servono a incrementare le prestazioni relative alla corretta esposizione e alla compensazione, solo che il primo agisce in modo specifico sui colori mentre il secondo entra in gioco nelle inquadrature dove sono presenti luci forti e zone ad alto contrasto.

Le ulteriori caratteristiche che hanno contribuito al prolungato successo della D3100 sono il sistema che permette di correggere automaticamente le aberrazioni cromatiche, la velocità di salvataggio in memoria di tre frame al secondo e la compatibilità con le schede SDXC di ultima generazione.





Conveniente si, e non solo per i principianti

“ Conviene o no acquistare una fotocamera datata?” Rispondere a questa domanda adesso è semplice, viste le caratteristiche possedute dalla D3100 e considerando che il suo costo attuale è di circa 200 euro, a fronte dei 500 euro circa richiesti per acquistare la più recente D3500, e appare chiaro che la risposta è affermativa per tante ragioni.

Una delle più lampanti è che per la stessa cifra richiesta per l'acquisto della singola fotocamera con la sua ottica standard, è possibile acquistare anche un secondo obiettivo; e per un fotoamatore principiante totalmente sprovvisto di attrezzatura questa è una ragione più che valida.

Una reflex datata, inoltre, può rivelarsi una scelta conveniente anche per i fotoamatori più esperti che sono alla ricerca di un secondo o di un terzo corpo macchina per ampliare l'attrezzatura, oppure di una fotocamera da poter usare in condizioni particolari senza preoccuparsi troppo di danneggiarla, visto che l'ulteriore vantaggio di queste fotocamere è quello di essere costruite con materiali più robusti rispetto a quelle odierne.

Continuando a portare la Nikon D3100 come pietra di paragone, quindi, possiamo dire che i vantaggi offerti da questa fotocamera, nello specifico, sono rappresentati sia dalle sue caratteristiche, che sono ancora eccellenti, sia dalle qualità tipiche offerte dalle reflex entry level Nikon: compattezza e maneggevolezza, affidabilità, lunga autonomia della batteria e una qualità d'immagine che non ha nulla da invidiare a quella dei modelli più recenti.