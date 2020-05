Ventimiglia, circonvenzione di incapace ai danni di un avvocato 91enne, ai domiciliari madre e figlio

Una triste storia di circonvenzione di incapace arriva da Ventimiglia, dove da questa mattina sono ai domiciliari Giovannina Barone, 66 anni e Marco Cavicchioli, 30. I due sono madre e figlio, la prima accusata di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio, il secondo di riciclaggio. Sullo sfondo della vicenda un anziano avvocato, molto conosciuto e stimato, M.A. 91 anni.

Tutto ha inizio tre anni fa, quando la storica badante dell'avvocato muore. La ricerca di una sostituta dura poco, perché si fa avanti la signora Barone, la quale, secondo l'accusa del Pm Enrico Cinnella Della Porta e dell'aggiunto Grazia Pradella, che coordina le indagini, una volta entrata nella vita del professionista ventimigliese, ne diventa tutrice legale in un primo momento, in seguito arriverà addirittura a sposarlo, cominciando a intaccare il suo patrimonio.



L'anziano è stato poi rinchiuso in una casa di riposo di Apricale senza che gli fosse data la possibilità di vedere i propri ex colleghi e gli amici di sempre. Con i soldi sottrattigli, la donna ha acquistato anche il bar 'Home' per il figlio. Il locale si trova sotto sequestro come due conti correnti, uno ancora intestato all'avvocato, l'altro alla moglie, per un totale di 604mila euro.





La denuncia è arrivata da un cugino di settimo grado dell'avvocato, che ha voluto vederci chiaro. Le indagini sono state svolte dalla sezione interna della polizia giudiziaria, composta da polizia di stato e guardia di finanza. Il gip che ha disposto l'arresto dei due è Anna Bonsignorio.