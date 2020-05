Sanremo: paziente in cura con il plasma iperimmune, Damonte Prioli "Sta rispondendo bene". Il punto della situazione (Video)

Anche se l’emergenza Coronavirus sta lentamente rallentando sul piano sanitario, come meno ricoverati e calo deciso di pazienti in terapia intensiva, ospedalizzati e in sorveglianza attiva casalinga, l’attenzione rimane molto elevata sia a livello regionale che provinciale.

Proprio per questo, in attesa di un vaccino per il quale si parla di fine 2020 o inizio 2021, molte delle attenzioni sono sulla cura con la somministrazione di plasma iperimmune. E, tra i pazienti sottoposti, c’è anche un paziente di 52 anni, affetto da polmonite da Covid-19, ricoverato all’ospedale di Sanremo. La terapia è iniziata una dozzina di giorni fa ed abbiamo chiesto al Direttore Generale dell’Asl, Marco Damonte Prioli, come il paziente sta rispondendo.

“Dalle informazioni che ho – ha detto – il paziente sta rispondendo alla terapia e sta migliorando ma è sotto stretta osservazione. I medici dei nostri ospedali in provincia confermano che la speranza di cura c’è con il plasma iperimmune. E’ chiaro che il Covid-19 ha colto il mondo scientifico di sorpresa visto che non c’è un vaccino o una cura. La terapia del plasma ha dato effetti positivi ma, dal punto di vista dei medici è considerata una cura vera e propria, per pazienti che non rispondono ad altre terapia. Senza dimenticare le cure somministrate in modo ottimale ed egregio tutti i pazienti. Essendo un virus sconosciuto, questo è legato alla fisiologia che ognuno di noi possiede e, la dimostrazione di questo sono i pazienti asintomatici, che non hanno sintomi e non si accorgono di nulla”.

Ovviamente, anche nelle nostra Asl c’è attesa per capire come risponderà il paziente di 52 anni che sta seguendo la terapia e che potrebbe essere un’ulteriore speranza per chi ha contratto il Coronavirus.