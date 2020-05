Sanremo: l'eccidio al santuario dell'Acquasanta di Montalto al centro di un videoincontro per l'Istituto Colombo

Grande interesse ha suscitato il videoincontro avvenuto ieri al ‘Colombo’ di Sanremo con il prof. Giovanni Perotto, docente di religione e vicepreside del Liceo Aprosio di Ventimiglia. Sono state coinvolte varie classi dell’Istituto, nei vari indirizzi presenti nella scuola sanremese, grazie alla collaborazione delle prof.sse Cereghetti, Scaglione e Russo.



L’incontro è stato organizzato dalle insegnanti di religione Dellana e Venturelli. Il prof. Perotto ha raccontato i dettagli di un triste episodio avvenuto nel 1944 a Montalto, paese di cui lo stesso è originario, dove, presso il santuario dell’Acquasanta, due sacerdoti, padre Stanislao Barthus e il chierico Mario Bellino, vennero trucidati dai nazifascisti.



"Questo fatto storico, rimasto sconosciuto per molti anni, è stato ripreso e descritto nell’interessante libro “I bimbi no, lasciateli stare”, di cui lo stesso prof. Perotto è autore: un testo ricco di riferimenti storici documentati, riflessioni e coinvolgenti suggestioni. Il libro, che ha riportato la verità storica su quanto realmente avvenuto, è stato scritto in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza di Imperia e il comune di Montalto Ligure" - ricordano dalla scuola.