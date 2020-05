Sanremo: incontro tra l'Assessore Donzella e i commercianti di via Mameli, trovato un accordo (Foto e Video)

Incontro positivo, questo pomeriggio in via Mameli tra l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sanremo, Massimo Donzella, la ditta ‘Silvano Srl’ che sta svolgendo i lavori di restyling della zona ed i commercianti.

Dopo un avvio di trattative piuttosto ‘elettrico’ e qualche veemente protesta dei commercianti, si è trovata una quadra per il proseguimento dei lavori e per salvaguardare anche le attività presenti nella zona. L’accordo verterebbe sulla possibilità di arrivare almeno a fine giugno con i lavori di via Mameli e sulla sistemazione dei dehors di alcuni esercizi commerciali sulla già terminata pavimentazione di piazza Borea D’Olmo.

In più ci sarebbe anche la possibilità di ridurre l’intervento nei mesi più caldi, luglio e agosto, in modo da permettere agli esercenti di lavorare al meglio e, se possibile, recuperare i mancati incassi degli ultimi mesi, a causa del Coronavirus. L’Assessore Donzella ha confermato di aver voluto allestire per primo il cantiere di piazza Borea D’Olmo e via Mameli: “Abbiamo deciso in questo modo per fare in modo che alla riapertura delle attività – ha detto – fossero più avanzati. Abbiamo ragionato con i commercianti per trovare soluzioni concordate per realizzare un’opera pubblica estremamente importante ma, nello stesso, vogliamo dare l’opportunità ai commercianti con soluzioni alternative e spazi su piazza Borea D’Olmo”. Con la volontà di arrivare alla fine dei lavori entro il Festival 2021: “Sicuramente sarebbe un ottimo biglietto da visita per la nostra città, con una riqualificazione nel cuore della città che sarebbe sicuramente apprezzata da tutti ed un modo per mettere un altro punto importante nelle opere pubbliche che abbiamo in corso”.

Soddisfatti i commercianti per l’accordo trovato, come conferma una loro rappresentante, Anna Lupico: “Siamo riusciti ad ottenere un compromesso con l’Assessore Donzella, che ha promesso di concludere questo tratto di strada entro il 30 giugno ed utilizzare la piazza per i dehors. Stringeremo ancora i denti per affrontare al meglio la stagione estiva. L’obiettivo è quello di arrivare ad una importante riqualificazione della piazza e speriamo che si arrivi ad un bel luogo da poter usufruire al meglio. E’ una piazza che avrà ottime potenzialità e spero che il Comune la sappia sfruttare al meglio con manifestazione ad hoc, che porti turismo e possa aiutarci per lavorare al meglio”