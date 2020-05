Regione Liguria incontra Autostrade per l'Italia, Toti "Abbiamo chiesto piano Marshall per la messa in sicurezza"

“Abbiamo chiesto piano Marshall per lavorare su tre turni, 7 giorni alla settimana perchè non possiamo scegliere tra le code in autostrada e la sicurezza dei nostri cittadini”.

L’ha annunciato il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, in merito all’incontro avuto quest’oggi con l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi.

“Cè una situazione complicata di controlli sui nostri tratti autostradali, in particolare sulle gallerie che sono il tema più sensibile. Abbiamo chiesto ragione del fatto del perchè durante il lockdown non si sia lavorato di più e più in fretta, senza banalizzare le difficoltà che il momento ha comportato. Abbiamo bisogno di fare presto, bene e in sicurezza. Non possiamo rinunciare e nessuno degli interventi indispensabili per la sicurezza di tutti e di farlo in tempi compatibili con la sopravvivenza della nostra regione in un momento delicato di ripartenza”.

Il piano Marshall chiesto da Toti sarà presentato da Autostrade lunedì prossimo e sarà accompagnato anche da una prevista riduzione tariffaria per il periodo dei lavori di messa in sicurezza. “Aspettiamo di conoscere i dettagli di questo piano. Ci auguriamo che sia un piano massiccio, intenso e che metta in sicurezza il territorio una volta per sempre e per il disagio che comporterà nelle prossime settimane ci auguriamo che questo possa comportare anche un conseguente risparmio per chi sarà costretto a vivere situazioni di inevitabile disagio” - ha concluso il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.