Quale futuro per le manifestazioni turistico-sportive ? Questa sera alle 20:45 speciale ‘2 ciapetti con Federico’

C’è un settore che è ancora fermo e sul quale permangono grandi incertezze per il futuro. Si tratta delle manifestazioni sportive, i cui organizzatori guardano con non poca preoccupazione le misure necessarie per il contenimento del Covid-19. Al momento i protocolli, che comunque non sono ancora definitivi, sembrerebbero creare ostacoli forse insormontabili per poter organizzare eventi amatoriali.

Un settore che ha un’importanza non solo sportiva, ma anche turistica ed economica per il grande numero di persone che attira sul territorio.

Ne parleremo questa sera, alle ore 20:45, nella nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’.

Ospiti di Federico Marchi, collegati in videoconferenza, saranno alcuni organizzatori di manifestazioni podistiche e ciclistiche: William Stua (Marathon Club Imperia), Fabio Carota (Sanremo Urban Downhill e Trail), Gianfranco Adami (Sanremo Marathon), Fabrizio Fusini (Granfondo Milano–Sanremo). In trasmissione interverrà anche il Delegato del Coni di Imperia Alessandro Zunino.

