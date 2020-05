Coronavirus: Anap, nuovo servizio gratuito di sostegno psicologico ‘Pronto, ti ascolto’

In questo difficile momento per l’emergenza Coronavirus, l’ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati della Confartigianato), in accordo con MILC Foundation onlus e Welfare Insieme, ha istituito un servizio di consulto e assistenza psicologica telefonica per tutti gli iscritti e le loro famiglie.

Secondo un recentissimo studio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, il 63% delle persone si definisce “molto stressato” mentre il 43% denuncia addirittura un “livello massimo di stress”. Tutto è legato, oltre ai lutti ed al periodo forzato di quarantena, anche dalle preoccupazioni verso il futuro. Un vero stress post traumatico che, secondo gli esperti, è destinato a proseguire per molto tempo.

“In questo momento particolare della vita del Paese dove la nostra categoria è stata segnata da lutti e dal distanziamento sociale con i propri affetti famigliari – ha detto Rina Liberato Francone, presidente di Anap Confartigianato Imperia – la nostra Associazione ha deciso di offrire ai soci un nuovo servizio gratuito di sostegno psicologico ‘Pronto, Ti Ascolto’. Il servizio verrà svolto da operatori specializzati, ossia da psicologi iscritti al relativo Albo. Si avrà quindi assistenza da psicologi specializzati per ricevere aiuto e conforto per problemi di depressione, isolamento, stress, paure o anche per trovare dall'altra parte della cornetta, una voce amica sempre presente e disponibile ad ascoltare e a fornire consigli utili, per una qualità di vita migliore”.

La singola chiamata avrà la durata di 25 minuti. Si accede al servizio chiamando il numero verde 800 15 16 22. Il centralino dedicato verificherà il primo specialista disponibile, che richiamerà il socio per concordare data e orario della chiamata. Ogni socio avrà a disposizione lo stesso specialista che lo seguirà senza limiti di chiamate.