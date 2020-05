Bordighera: cambio sede per lo sportello di Ascolto e Aiuto NOI4YOU

Cambio di sede per lo sportello di Ascolto e Aiuto NOI4YOU che dalla Croce Rossa di Bordighera passa in via Romana 40, presso i Servizi Medici Hesperia.



"Lo spostamento, reso improrogabile dalla necessità di maggiori spazi per la C.R.I., è stato possibile grazie alla sensibilità ed alla disponibilità del dottor Fellegara, direttore dei Servizi Hesperia, che ha messo a disposizione un locale all’interno della nota struttura, permettendo così alle volontarie dello sportello, gentilmente supportate dal personale dell’Hesperia, di attrezzarlo velocemente e renderlo disponibile. - ricordano dallo Zonta - Per quanto riguarda invece gli incontri dell’Autostima, attualmente sospesi causa Covid_19, resta ancora valido il salone della Croce Rossa".