Sanremo: residenti chiedono intervento del Comune per rifare l'asfalto in corso Cavallotti

A Sanremo un gruppo di residenti ha chiesto al sindaco Alberto Biancheri un intervento del Comune per l'asfalto di corso Cavallotti e corso Mazzini.



"Come residenti di zona, siamo contenti di vedere Strada 3 Ponti completamente rifatta, con asfalto nuovo lungo tutta la via, ma ci chiediamo se verrà asfaltato con lo stesso criterio anche C.so Cavallotti e C.so Mazzini, dove ci sono dei tratti molto pericolosi e dove sono già avvenuti alcuni incidenti con gli scooter, con conseguente richiesta danni al Comune di Sanremo. Nel mese di novembre 2019 lo avevamo segnalato anche al Sindaco Biancheri, venuto sul posto per accertarsi della pericolosità delle vie suddette. Il Sindaco ci aveva riferito che avrebbe coinvolto il Dirigente dei Lavori Pubblici Ing. Burastero, il quale ci aveva risposto tramite email molto gentilmente. Visto che ci sono i lavori in corso per il rifacimento degli asfalti, chiediamo nuovamente al nostro Sindaco Biancheri ed al gentile Dirigente dei Lavori Pubblici Ing. Burastero, di intervenire sui tratti pericolosi di C.so Mazzini, ad iniziare dalla zona del gommista al civ. 123 sino al campo sportivo, e sui tratti di C.so Cavallotti dal campo sportivo sino ad arrivare all’incrocio con Via Lamarmora".