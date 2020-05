Sanremo: trovato in via Duca degli Abruzzi un gatto, si cercano i suoi proprietari o una nuova famiglia

Il gatto delle foto è stato trovato ai primi di maggio a Sanremo in via Duca degli Abruzzi al civico 125. Ha circa due/tre anni, pulito, tranquillo, castrato, testato Fiv-Felv negativo, bravo oltre che bellissimo, sicuramente di casa (appena può si infila nel letto).

Chi lo riconoscesse o sapesse chi è il proprietario può chiamare Mimma 3474681934. Se nessuno lo reclamasse verrà invece dato in adozione. Un gatto perfetto per chi vuole la compagnia di un bel micione