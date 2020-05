Emergenza Coronavirus in Liguria: sei morti nelle ultime 24 ore in Liguria, nessuno in provincia di Imperia. Calo dei contagi

Nelle ultime 24 ore sono 6 le persone positive al Covid-19 morte in Liguria, nessuno in provincia di Imperia, nelle strutture della ASL 1. Nel savonese è morta una donna di 88 anni. Nella Asl 3, a Villa Scassi, è deceduta una 89 enne. Nel reparto covid di Sestri Levante non si registrano deceduti nelle ultime 24 ma si registra la morte di un 68enne, avvenuta sabato. Nello spezzino è deceduto un 78enne. Tre i decessi presso il Policlinico San Matino: tre uomini di 73, 84 e 89 anni.

Per quanto riguarda i contagi, anche oggi si registra un calo. Sono 63 i casi in meno nelle ultime 24 ore, per un numero di test effettuati pari a 1.299 tamponi (In totale sono 94.472). Oggi, in totale in Liguria i casi sono 3.718: 422 in provincia di Imperia, con un calo di 22 casi. 626 i casi in provincia di Savona, 112 a La Spezia e 2556 a Genova. Due sono in fase di verifica.



I morti totali dall'inizio della pandemia sono 1.423, 200 in provincia di Imperia.

Per quanto riguarda gli ospedalizzati, su tutta la Liguria cala il numero degli ospedalizzati, -11 casi rispetto a ieri, 254 in totale, di cui 18 in terapia intensiva.



La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 – 43 (4 in terapia intensiva) -1 rispetto a ieri

Asl 2 - 53 (3 in terapia intensiva) -2

San Martino – 38 (4 in terapia intensiva) -4

Evangelico - 0 (nessuno in terapia intensiva) 0

Galliera - 40 (nessuno in terapia intensiva) 0

Gaslini - 2 (0)

Asl 3 – 33 (4 in terapia intensiva) 0

Asl 4 - 14 (nessuno in terapia intensiva) -2

Asl 5 - 30 (3 in terapia intensiva) -1



I soggetti in sorveglianza attiva, invece, sono 1.168, ovvero 32 in meno di ieri. Sono 1.302 i soggetti in isolamento domiciliare (-57). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.162 (+5), mentre i guariti con due test negativi sono 4.354 (+74).