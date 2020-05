Denuncia della Consulta regionale per la tutela dei diritti la persona handicappata: “Nessun coinvolgimento da parte di Alisa”

La Regione non ci risulta abbia avviato nessun atto per pagare i servizi a distanza fatti dai centri in questi tre mesi per cui gli operatori rischiano oggi di andare in cassa integrazione e quindi di non poter lavorare, oltretutto senza neanche la certezza di avere ancora nel prossimo futuro il posto di lavoro.

Siamo tra quelli più convinti che i centri vadano riaperti e rispondano alle esigenze delle persone inserite e delle famiglie ormai allo stremo ma chiaramente si deve riaprire nella massima sicurezza sia per le persone disabili che per gli operatori. Alisa, la Regione devono puntualmente impegnarsi e farsi carico degli oneri derivanti dall’aprire un Centro con una riduzione nel numero dei presenti, con orari allungati e differenti, con un impegno di operatori superiore a quello del tempo antecedente alla pandemia, con l’esigenza di sanificazione continua e quant’altro necessario.

Nessuno di noi vorrebbe constatare che qualsiasi operatore, funzionario, dirigente Istituzionale, a partire da quelli di Alisa, dovesse essere penalizzato nel ricevere il proprio stipendio perché svolge il proprio impegno da casa in smart working e lo stesso metro ci appare altrettanto opportuno e doveroso riconoscere a tutti gli operatori, delle strutture che analogamente sono impegnati.

In questi oltre due mesi e mezzo i responsabili di Alisa sono stati molto distanti, non rispondendo neanche alle nostre specifiche richieste di confronto per determinare le migliori soluzioni condivise. Hanno preferito scrivere dei “trattati” che in ultima analisi scaricano tutte le responsabilità alle direzioni sanitarie dei Centri. Il silenzio di Alisa, il sottrarsi ad un confronto con la Consulta, congiuntamente con Corerh, Fish, Fand non è certamente una buona rappresentazione di come il Commissario Straordinario, Walter Locatelli, interpreta questo suo ruolo di massimo responsabile della sanità ligure.