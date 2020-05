Elezioni, Baggioli svela a '2 ciapetti con Federico' le sue idee per la lista di Forza Italia: "Penso a Bistolfi"

"A me farebbe molto piacere che Filippo Bistolfi facesse parte della squadra, perché potrà dare un grande contributo al partito, è un valore aggiunto ed un campione di consensi elettorali". A dichiararlo, ospite di '2 ciapetti con Federico', è il commissario provinciale di Forza Italia Simone Baggioli. Vengono così svelate le prime strategie, e soprattutto i primi nomi, per quel che riguarda la lista di Forza Italia da presentare per le elezioni regionali.

"Su Sanremo - ha aggiunto Baggioli - si pensa ad un candidato femminile, che è la mia collega in consiglio comunale (Patrizia Badino n.d.r.), mentre su Imperia stiamo cercando di chiudere il cerchio per trovare una persona forte sia nel capoluogo sia nell'entroterra. Queste sono idee che ho condiviso con il nostro coordinatore regionale Carlo Bagnasco e con l'On. Giorgio Mulè. Ci stiamo preparando in maniera molto bene organizzata, con incontri in tutto il territorio, dalla costa all'entroterra. Forza Italia deve voltare assolutamente pagina".

Collegato in trasmissione anche lo stesso Filippo Bistolfi. "Non posso che ringraziare per queste parole e per la fiducia dimostrata - ha risposto - Qualcuno sperava che Forza Italia finisse, ma il partito è sempre presente e tra la gente c'è ancora consenso. Ritengo che il partito debba accelerare su tematiche importanti come le infrastrutture per l'uscita dall'isolamento, ma anche aiuti a famiglie e imprese, ed una detassazione per le attività produttive".

Nell'intervista si è parlato anche della situazione politica a Ventimiglia, con le ultime riunioni interne di partito e di maggioranza con il sindaco Gaetano Scullino.

Guarda il video completo:

