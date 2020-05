Nuovo appuntamento con le "interviste da casa" ai protagonisti del mondo della musica su Radio Onda Ligure

Oggi pomeriggio a raccontare al pubblico come sta trascorrendo queste giornate di quarantena forzata sarà il cantautore Alberto Bertoli, figlio del grande Pierangelo.

Sarà un occasione per presentare la sua nuova canzone intitolata "A un metro da me" che trae ispirazione dal difficile momento che abbiamo vissuto e stiamo vivendo tutti noi in questo periodo di emergenza per il Coronavirsu e il relativo lockdown. Un brano accompagnato da un video particolarmente intenso con le immagini di Modena e Sassuolo deserte per questo lockdown e altri immagini simbolo del periodo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo

L'intervista andrà in onda alle 17.45 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.