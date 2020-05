Sanremo: al via la pratica per istituire la graduatoria dei permessi di costruire, c’è tempo fino al 15 giugno

Entra nel vivo la pratica del Comune di Sanremo, portata avanti dall’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, per stilare una graduatoria delle pratiche edilizie in modo da poterle sbrigare senza intoppi o ritardi. Ormai da tempo le problematiche del ‘terzo piano’ di Palazzo Bellevue sono cosa nota e l’idea dell’amministrazione è smaltire i permessi di costruire dando un ordine di priorità. In questo modo si potranno accantonare momentaneamente le pratiche edilizie che riguardano progetti ancora lontani del vedere la luce, per dare la priorità a quelli più vicini alla realizzazione.

Per questo il Comune ha pubblicato sul proprio sito ufficiale l’avviso per la partecipazione alla manifestazione di adesione alla creazione dell’elenco. In seguito il Comune sarà impegnato nella stesura di una lista di priorità.

I titolari di richieste di permesso di costruire in itinere fino alle 12 del 15 giugno. In allegato il documento pubblicato sul sito del Comune con tutte le indicazioni per chi volesse prendere parte alla manifestazione di adesione.