Pacchi alimentari donati nelle ultime settimane: l'associazione Società di San Vincenzo de Paoli ringrazia il Lions club Imperia

L'associazione ‘Società di San Vincenzo de Paoli’ di Imperia ha ringraziato il Lions Club del capoluogo per la generosa offerta in pacchi alimentari forniti alle due conferenze di Oneglia e di Porto Maurizio.

“In questo tempo – sottolinea l’associazione - in cui molte attività economiche tentano la ripartenza per poter finalmente tornare alla normalità, molte sono ancora le persone che perdendo il lavoro a causa della emergenza coronavirus si trovano in difficoltà. Sempre di più infatti sono le persone che si rivolgono alla ‘San Vincenzo’, chi per un pacco alimentare chi per far fronte ad una bolletta non pagata o altro ancora”.

L'associazione ‘Società di San Vincenzo de Paoli di Imperia’, affiancata dalla preziosa collaborazione delle Volontarie Vincenziane, non dispone di molti mezzi. Si sostiene infatti con l'autofinanziamento dei confratelli e con le offerte delle persone di buona volontà sensibili alla piaga della povertà ed al disagio sociale. Tuttavia, nonostante gli scarsi mezzi economici, l'associazione che opera nella città di Imperia ininterrottamente dal 1852, non si è mai sottratta dall'elargire, ai suoi assistiti e a chi si rivolge ad essa, conforto morale, prodotti alimentari ed un piccolo sostegno economico, cercando inoltre di capire, tramite il centro di ascolto, le cause della povertà e del disagio, per poterle combatterle.

“In questo contesto – termina - ringraziamo ancora una volta il Lions Club di Imperia che, con il suo concreto aiuto, contribuirà sicuramente a portare un po' più di serenità nelle case di tante persone oggi in difficoltà, le quali potranno almeno per un po', poter nuovamente riempire gli armadietti della cucina, di prodotti alimentari”.