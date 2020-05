Nuova ordinanza della Regione: da domani possono aprire autonoleggi, giostre e centri sociali

Il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha firmato una nuova ordinanza che consentirà, già da domani, l’apertura di nuovi settori in tutta la Liguria, seguendo le linee guida della conferenza Stato-Regioni di venerdì scorso.

Si potranno aprire: autonoleggi e noleggi di altri mezzi, le giostre, i trenini estivi, i parchi di divertimento, i luna park, i centri sociali e culturali, le attività delle guide turistiche e la formazione professionale (tirocini, attività di laboratorio). Potranno anche essere allestiti i teatri per la preparazione all’apertura (probabilmente dal 15 giugno) e, dal 1° giugno, è previsto il via ai servizi dell’infanzia da 0 a 17 anni. “E’ questo il primo passo importante – ha detto il Presidente Toti - in attesa delle decisioni del Consiglio dei Ministri del 2 giugno”.

L’Assessore alla Sanità, Sonia Viale, ha confermato che la Regione continua nell’impegno del ritorno al lavoro ambulatoriale: “Sarà importante presentarsi all’ora indicata al momento della prenotazione, senza un eccessivo anticipo. Non temiamo rischi alla ripresa dell’attività ed Alisa sta lavorando al ripristino delle nuove prenotazioni”. Il vice Presidente ha anche confermato il lavoro fatto per le residenze per anziani: “Ci stiamo dedicando ai bisogni e le esigenze delle Rsa ed abbiamo fatto un importante con gli infermieri specializzati nelle strutture a rischio, facendo i seriologici ed i tamponi dove necessario. E questi verranno fatti anche nelle Rsa che non hanno riscontrato casi di positività”.