Ventimiglia: le considerazioni di una lettrice sulla ripartenza dopo il lockdown “Alcuni gruppi di cittadini sembrano non aver capito quale sia il corretto comportamento”

La nostra lettrice V.T. ci scrive per condividere il proprio pensiero in merito al primo fine settimana di 'liberi tutti' dopo il lockdown.

Si è appena conclusa la prima settimana, dal termine del lockdown, in cui anche gli amici si sono potuti rincontrare. Questo ha coinciso con la riapertura dei locali e con l’inizio della bella stagione. Quella prima calda temperatura che, solitamente, porta con sé libertà e spensieratezza tipici della stagione estiva, quest’anno si è unita al termine del periodo di circa 2 mesi che ha visto la maggior parte degli italiani chiusi tra le mura domestiche. I DPCM, le ordinanze regionali e comunali sono state chiare: è possibile incontrare congiunti e amici, è vietato organizzare party e assembramenti, è raccomandato il distanziamento sociale e l’uso di dispositivi individuali di protezione (al chiuso e all’aperto qualora non fosse possibile mantenere la distanza di almeno 1 metro). Bene. Nonostante la chiarezza dei decreti, nonostante i protagonisti di queste vicende non siamo persone anziane, nonostante le norme siano state ben divulgate, alcuni gruppi di cittadini sembrano non aver capito quale sia il corretto comportamento da adottare. Per sé e per gli altri. Perché si guarda sempre l’erba del proprio giardino e non si pensa al fatto che quell’amico, o meglio quei 7 amici, con cui si sta allegramente bevendo e ridendo in una piscinetta di 2 metri quadrati sono anche figli, fratelli, nipoti, fidanzati che potrebbero - ipoteticamente parlando - portare il virus ai proprio genitori, alla sorella più piccola, ai nonni più vulnerabili. La stessa cosa vale per le uscite notturne, dentro e fuori dai locali. Le mascherine sono un optional perché “tanto mi fido di loro, sono sani”. Magari fosse bastata la fiducia per debellare il virus contro cui medici, infettivologi, infermieri combattono dal 21 febbraio. E guai a far notare a questi individui che quello che stanno facendo è sbagliato, per mille motivi: perché è contro le regole, perché è pericoloso per se stessi, perché è una mancanza di rispetto verso tutte le altre persone, perché si sta mettendo a rischio l’apertura di quel locale in cui ci si trova, perché si rischia una nuova chiusura di negozi, palestre, piccole aziende che provano, con molti sacrifici, a ripartire rispettando le linee guida. Si è dei bacchettoni, delle maestrine se si prova a far capire l’importanza delle regole. Perché chi ancora non ha organizzato un party per festeggiare questa fantomatica fine dell’epidemia è, per utilizzare un termine del gergo giovanile, uno sfigato. Finché nessuno interverrà, questi comportamenti saranno considerati consentiti. E se continueranno a essere concessi i sacrifici dei lavoratori che provano piano piano a ripartire saranno inutili. E allora non potremo dire che questa situazione non è colpa di nessuno, perché è colpa di tutti.