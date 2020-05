Arma di Taggia: oggi è tornato il mercato, le considerazioni del nostro lettore Leonardo

Un nostro lettore, Leonardo Ferretti, ci ha scritto per esprimere alcune considerazioni in merito al ritorno del mercato di Arma di Taggia:

“Vorrei sapere se l'assessore Cerri ed il Comune si sono mai chiesti quanti ulteriori disagi comporta questa versione ‘allargata’ del mercato del lunedì. Per chi è veramente in loco, la situazione parcheggi è già molto disagevole, sempre per merito del Comune. Come prima cosa, il parcheggio sotto le torri di Colombo è stato trasformato a pagamento e questo ha comportato un notevole danno per abitanti e commercianti. Ora, la versione ‘allargata’ del mercato del lunedì' arriva proprio nel momento in cui l'unico parcheggio gratuito di Arma, quello della buca di viale delle Palme, è chiuso per lavori. Qualcuno si rende conto del disagio subito dagli armesi? La stagione estiva è ormai alle porte. Cosa intende fare il Comune? La stessa cosa tutti i lunedì? Qualcuno sì rende conto di cosa significa per residenti e turisti?”