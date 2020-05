Coronavirus: anche oggi nessun nuovo caso di Covid-19 nel principato di Monaco, il bilancio rimane fermo a 98

Nessun caso positivo di Covid-19 rilevato oggi a Monaco. Pertanto, l'equilibrio sanitario del Principato si attesta ancora su 98 persone colpite dal coronavirus. Il totale delle persone guarite ammonta ad oggi a 90 pazienti e due sono le persone ancora ricoverate presso il CHPG in terapia intensiva. Ad oggi, 2 pazienti sono curati dal Centro di monitoraggio domestico. In conformità con il principio adottato dalle autorità sanitarie monegasche, solo i pazienti altamente sintomatici di Covid-19 vengono ricoverati in ospedale.