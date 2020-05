Coronavirus, 5 morti in Liguria nelle ultime 24 ore, in provincia di Imperia aumentano i contagi (+2)

Diminuisce il numero di decessi in Liguria, dove nelle ultime 24 ore a morire per covid sono state cinque persone, di cui un uomo di 86 anni in provincia di Imperia morto oggi al Borea di Sanremo.



Per quanto riguarda i contagi, anche oggi si registra un calo. Sono 102 i casi in meno nelle ultime 24 ore, per un numero di test efettuati pari a 1438 tamponi (In totale sono 93.173). Oggi, in totale in Liguria i casi sono 3781. In provincia di Imperia, dopo il netto calo di ieri (-75), si registra un aumento di due casi, che ammontano a 448. 631 i casi in provincia di Savona, 119 a Spezia e 2581 a Genova. Due sono in fase di verifica.



I morti totali dall'inizio della pandemia sono 1417, 200 in provincia di Imperia.



Per quanto riguarda gli ospedalizzati, su tutta la Liguria scende ancora il numero di terapie intensive occupate, che da 20 passa a 18.



In totale gli ospedalizzati sono 265 (-2), 18 dei quali in terapia intensiva (-2).



La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 – 44 (4 in terapia intensiva) +1 rispetto a ieri

Asl 2 - 55 (3 in terapia intensiva) +2

San Martino – 42 (4 in terapia intensiva) +1

Evangelico - 0 (nessuno in terapia intensiva) 0

Galliera - 40 (nessuno in terapia intensiva) 0

Gaslini - 2 (0)

Asl 3 – 34 (4 in terapia intensiva) +-2

Asl 4 - 16 (nessuno in terapia intensiva) -2

Asl 5 - 31 (3 in terapia intensiva) -2



I soggetti in sorveglianza attiva, invece, sono 1.200, ovvero 69 in meno di ieri.

Sono1359 i soggetti in isolamento domiciliare (-108). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.157 (+8), mentre i guariti con due test negativi sono 4.280(+150).

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 – 119 (-1)

Asl 2 - 338

Asl 3 - 391

Asl 4 - 193

Asl 5 - 159