Difesa del suolo: ripartiti oltre 1,6 milioni tra i 234 Comuni liguri per la manutenzione dei canali

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone, la ripartizione tra i 234 comuni liguri delle risorse disponibili a bilancio per la manutenzione ordinaria del reticolo idrografico. L'impegno finanziario è di 1.642.000 euro che è stato suddiviso in base alla superficie comunale complessiva, alla percentuale di suolo inondabile e alla popolazione. Tutti i comuni hanno un minimo di 4.000 e un massimo di 30.000 euro di contributo e non hanno obbligo di cofinanziamento.

"Abbiamo voluto garantire a ogni comune la possibiità di eseguire almeno gli interventi essenziali e quelli più significativi entro la stagione autunnale - ha detto l'assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone - l'abbiamo fatto nonostante l'emergenza in corso perché le manutenzioni non si possono fermare e i cantieri, una volta forniti ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, non presentano particolari profili di rischio. Abbiamo tenuto conto della capacità finanziaria dei comuni e abbiamo individuato dei criteri per dare più risorse alle aree a maggiore rischio, cioé quelle che hanno una maggiore quota di superficie inondabile in rapporto all'estensione territoriale e alla popolazione. I lavori dovranno cominciare appena possibile, in modo da garantire la loro conclusione, possibilmente, entro la fine della stagione estiva".

La tabella con i contributi assegnati a ogni Comune QUI.