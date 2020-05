Due rotture di tubi dell'acqua la scorsa notte a Sanremo tra l'una e le due di notte. Il primo caso si è verificato a Poggio, il secondo in via della Visitazione.

Sul posto gli operai Amaie e i vigili del fuoco che hanno lavorato diverse ore per ripristinare la situazione che al momento non sarebbe ancora tornata alla normalità perché ci sarebbero abitazioni che non hanno ancora l'acqua.