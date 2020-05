Primo sabato dopo il 'lock down' a Sanremo: la serata comincia bene ma poi degenera, troppi assembramenti e poche mascherine (Foto)

Era iniziata tutto sommato bene la prima serata da ‘dopo lock down’ a Sanremo con le zone della ‘movida’ che sono tornare ad ospitare clienti e con i dehors ordinati e senza assembramenti. Controlli discreti delle forze dell’ordine e nessuna sanzione comminata, ma qualche consiglio per evitare assembramenti e nulla più.

Poi, man mano che la serata è andata avanti, i problemi si sono fatti sentire e gli assembramenti ci sono purtroppo stati. Le raccomandazioni dei giorni scorsi non sono servite e, anzi, in molti si muovevano pure tranquillamente senza mascherina. Nelle foto scattate tra ieri sera e la notte si possono notare le differenze: tra le 20 e le 23 la situazione è stata assolutamente normale con i locali che, finalmente, hanno potuto riaprire i battenti e con la gente che li ha affollati, seppur con attenzione alle normative ministeriali, regionali e comunali.

Tra piazza Bresca, il porto e le strade attigue dove si registra la più alta concentrazione di bar e ritrovi per giovani la ‘temperatura’ e salita con il passare delle ore e, a notte fonda, poche sono state le regole rispettate. Persone ammassate, distanziamento sociale ‘dimenticato’ e, in molti casi, anche assenza totale di mascherine. Da sottolineare che la maggior parte degli ammassamenti si è registrata fuori dai locali, in strada. Insomma un vero e proprio ‘liberi tutti’ che, secondo quanto sottolineato più volte dai sanitari, potrebbe essere molto rischioso per un ritorno dei contagi.

Ora, ovviamente, bisognerà capire cosa accadrà nei prossimi giorni e se verranno presi provvedimenti in merito, visto che i centri urbani della nostra provincia erano ieri presidiati dalle forze dell’ordine, che hanno sicuramente registrato la situazione. Tra l’altro, proprio nel corso della notte si è verificato anche un piccolo incidente, all’incrocio tra via Gioberti e via Roma a Sanremo, con la fuga di uno scooter che lo aveva provocato. Senza contare una vettura che ha percorso la stessa via Gioberti in contromano e fuggita via nonostante l'alt. Del caso si stanno occupando gli agenti della Municipale.

(Foto di Tonino Bonomo)