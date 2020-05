Sanremo: zone della movida con molti assembramenti, Biancheri: "È una situazione che va risolta!"

"Nonostante gli appelli al buon senso e al rispetto delle regole mi sono state riportate diverse problematiche registrate ieri sera, riportate anche da alcuni organi di stampa”. È il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri che interviene a seguito delle diverse criticità riscontrate nella tarda serata di ieri, con situazioni di assembramento registrate nel centro cittadino in prossimità di esercizi commerciali, e in particolar modo in piazza Bresca.

“I gestori dei locali - spiega il sindaco -, alcuni dei quali ho contattato personalmente questa mattina, stanno facendo il possibile per affrontare la situazione ma mi hanno confermato che anche ieri sera si sono ritrovati in molti casi a dover gestire situazioni al di là delle loro possibilità. È evidente che è una situazione che va risolta perché non si possono tollerare comportamenti che mettono a repentaglio la salute pubblica e che mettono a rischio la stessa economia cittadina”.

“Per questo ho convocato in settimana una riunione in Comune con gli esercenti di piazza Bresca, insieme alla Polizia municipale e alla quale inviterò anche il Sig. Questore. Mi auguro – conclude Biancheri - che tutti insieme si possa trovare una soluzione efficace, altrimenti mi troverei costretto a prendere decisioni più drastiche".