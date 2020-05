Sanremo: per la fine del Ramadan i musulmani affittano un campetto, distanziamento rispettato ma qualche lamentela (Foto e Video)

Distanziamento sociale rispettato, vie di ingresso e vie di uscita, steward per il controllo della temperatura, gel igienizzante all’ingresso ed autorizzazioni in regola. Fine del Ramadan a Sanremo al campo sportivo di Pian dei Cavalieri con centinaia di musulmani in preghiera, questa mattina.

La decisione di spostare la fine del Ramadan dalla moschea all’esterno, con tanto di autorizzazioni della Questura e presenza sul posto di alcuni agenti, è stata presa dalle autorità musulmane sanremesi per evitare assembramenti all’interno del luogo di culto di via Galilei nella zona del Borgo.

Non sono però mancate le lamentele, in particolare dei residenti della zona. Molte macchine e moto nel parcheggio attiguo al campo sportivo e, soprattutto, i canti di preghiera, iniziati la mattina presto. Sono state molte le chiamate ai centralini di Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia ma, come detto, la preghiera era autorizzata.

Al campo di Pian dei Cavalieri, con i posti segnati per rispettare le distanze, sono moltissimi i fedeli che stanno pregando in questa mattinata particolare per i musulmani, che decreta la fine del Ramadan. La situazione, a prima vista, sembrano rispettate le normative ministeriali di distanziamento sociale, se non in qualche sporadico caso. Vista la presenza delle forze dell’ordine, saranno le stesse a verificarle con attenzione nel corso della mattinata.

(Foto di Tonino Bonomo)